Медики рассказали, чего стоит опасаться больным диабетом

Исследователи из США доказали наличие предрасположенности у больных диабетом к раку поджелудочной железы. По мнению ученых, сахарный диабет часто приводит к развитию рака, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на argumenti.ru.

Уточняется, что специалисты заметили связь между сахарным диабетом и раком поджелудочной железы. Согласно материалам исследования, были изучены данные о 50 тысячах пациентов за 20 лет. Выяснилось, что наличие хронического заболевания увеличивает вероятность появления злокачественной опухоли в два раза.

Врачи отметили, что число больных диабетом среди россиян постоянно растет. Так, семь лет назад насчитывалось 3,9 миллиона человек, а в минувшем году количество зафиксированных случаев такого заболевания составило 4,8 миллиона пациентов.

Ранее главный детский эндокринолог рассказала о симптомах диабета у детей. Специалист Минздрава Валентина Петеркова призвала родителей не пропустить первые признаки опасной болезни.