Молодой человек в Сегеже изобретательно поздравил любимую

Видео о том, как необычно подошел молодой человек к поздравлению своей любимой, выложено в паблике «Живой Петрозаводск».

На нем двое юношей выходят к многоэтажному дому и разворачивают под окнами плакат с надписью «С днем рождения, любимая!».

Ролик, размещенный компанией «Ситилинк», за сутки набрал более двадцати тысяч просмотров.

В комментариях люди одобряют поступок, отмечая, что парни правильно взяли с собой собаку, чтобы к ним было не придраться.

Напомним, в Сегеже введен особо жесткий режим самоизоляции, так как у заболевшей женщины достаточно большой круг контактов.

Сама она находится в больнице, а все жители подъезда ее дома находятся на самоизоляции под присмотром полиции. Продукты людям доставляет служба волонтеров.