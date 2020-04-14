14 апреля 2020, 15:45
Молодой человек в Сегеже изобретательно поздравил любимую
В районе объявлен особо жесткий режим самоизоляции, но любовь сильнее
Видео о том, как необычно подошел молодой человек к поздравлению своей любимой, выложено в паблике «Живой Петрозаводск».
На нем двое юношей выходят к многоэтажному дому и разворачивают под окнами плакат с надписью «С днем рождения, любимая!».
Ролик, размещенный компанией «Ситилинк», за сутки набрал более двадцати тысяч просмотров.
В комментариях люди одобряют поступок, отмечая, что парни правильно взяли с собой собаку, чтобы к ним было не придраться.
Напомним, в Сегеже введен особо жесткий режим самоизоляции, так как у заболевшей женщины достаточно большой круг контактов.
Сама она находится в больнице, а все жители подъезда ее дома находятся на самоизоляции под присмотром полиции. Продукты людям доставляет служба волонтеров.