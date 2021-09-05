Общее число заболевших COVID-19 в России превысило 7 миллионов человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 18 645. Общее число зараженных с начала пандемии превысило семь миллионов, достигнув показателя в 7 012 599, сообщает RT.

Подтверждены 793 летальных исхода пациентов с ковидом. Всего скончались 187 200 россиян.

За сутки поправились еще 15 256 пациентов. За все время пандемии вылечился 6 270 731 пациент. (фото fernandozhiminaicela, pixabay.com)