Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки возросло на 132

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в Карелии составил 132, из них 29 детей. За все время пандемии в республике ковид подтверждали у 61 841 человека, в том числе 6 286 заболевших детей.

Поправились за минувшие сутки еще 149 человек, за все время были выписаны 58 553.

Медики официально подтвердили смерть еще двух пациентов с коронавирусом. За все время пандемия унесла жизни 793 человек. (фото visuals3Dde, pixabay.com)