05 сентября 2021, 09:28
Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки возросло на 132
За время пандемии коронавирус в республике подтвердили у 61 841 человека
Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в Карелии составил 132, из них 29 детей. За все время пандемии в республике ковид подтверждали у 61 841 человека, в том числе 6 286 заболевших детей.
Поправились за минувшие сутки еще 149 человек, за все время были выписаны 58 553.
Медики официально подтвердили смерть еще двух пациентов с коронавирусом. За все время пандемия унесла жизни 793 человек. (фото visuals3Dde, pixabay.com)