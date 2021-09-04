В России расширили список профессий, важных для развития страны

В России актуализировали перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны. Постановление утвердил глава камбина Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В реестр важных для развития экономики России добавили 55 специальностей и 35 профессий. Среди них есть профессии из сфер робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.

Среди конкретных специальностей, добавленных в список, есть «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Гостиничное дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». В числе профессий – «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Мастер растениеводства», «Мастер общестроительных работ», «Лепщик-модельщик архитектурных деталей».

У студентов, которые получают профессию и специальность из перечня, появится возможность претендовать на стипендии федерального правительства. Победителям выплачивают до четырех тысяч рублей, на каждый учебный год предусмотрено пять тысяч стипендий.

Прежний реестр востребованных в экономике профессий был утвержден в 2014 году. С тех пор многое изменилось – часть профессий потеряла актуальность, появились новые стандарты образования. (фото realybiz.ru)