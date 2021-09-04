Путин наградил медалью пожарного из Карелии

Глава государства Владимир Путин 2 сентября подписал указ о награждении государственными наградами за отвагу, смелость и решительность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и спасении людей в экстремальных условиях.

Орденами и медалями отмечены спасатели, десантники, машинист экскаватора, парашютисты, летчики, мастера из Амурской области, Якутии, Хабаровска, Челябинской области, Крыма и Карелии. Некоторых наградили посмертно.

Медалью за отвагу на пожаре отмечен Андрей Шунов – пожарный первой пожарно-спасательной части им. Семенова. (фото Алексей Никольский, 1prime.ru)