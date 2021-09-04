Новый детский сад «Лесовичок» открыли в Чалне Пряжинского района, сообщили в пресс-службе главы региона.

Здание, рассчитанное на 300 детей, возвели на месте пяти старых деревянных корпусов прежнего садика. На время строительства дети ходили в местную школу, где для них освободили первый этаж.

В новом садике 12 групп, есть кабинет для занятий в кружках, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, прачечная, кабинеты медработника, педагога-психолога, логопеда.

Здание оснащено видеонаблюдением, пожарной сигнализацией.

В учреждении еще есть места для детей. Кроме маленьких жителей Чалны в «Лесовичок» будут ходить дети из деревни Виданы и Бесовца. (фото источника)