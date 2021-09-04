Назван срок окончания ремонта участка дороги вблизи деревни Ууксу

В Питкярантском районе ремонтируют участок трассы Олонец-Питкяранта-Леппясилта протяженностью 15,4 километра. реконструкцию завершат досрочно.

В компании ВАД готовность небольшого отрезка трассы оценивают на 70%. Кроме дороги, будут построены три моста, путепровод через железнодорожные пути. Два моста и путепровод уже готовы к асфальтированию, на третьей переправе через реку Ууксунйоки укладывать асфальт начнут к октябрю. Ввести в эксплуатацию пятнадцатикилометровый участок с мостом вблизи деревни Ууксу планируют в ноябре 2021 года, сообщили в пресс-службе главы региона.

В планах также поставить опоры освещения, обустроить тротуары и автобусные остановки в деревне Ууксу, проложить водопропускные трубы на трассе.

Контракт был заключен еще 2019 году. Завершить работы по договору должны были в 2023 году. На реконструкцию из федеральной казны было выделено 2,2 млрд рублей. В 2020 году были обновлены и введены в эксплуатацию около 70 километров трассы Олонец-Питкяранта-Леппясилта. В следующие два года останется отремонтировать последний участок. (фото источника)