Россиян предупредили о двух новых схемах мошенничества

Россиян предупредили о нескольких новых схемах мошенничества, сообщает ТАСС. Об обманных путях хищения накоплений у граждан рассказали в пресс-службе МВД России.

Злоумышленники звонят своим жертвам с угрозами. Вымогатель угрожает потерпевшему убийством или уничтожением имущества. Затем объявляется лжеполицейский, который убеждает жертву отдать деньги вымогателям, чтобы разоблачить злодеев.

Согласно второй распространившейся схеме обмана, инициатором звонка является лжеполицейский. Он втирается в доверие к собеседнику и оставляет свой номер телефона. Следом потерпевшему звонит еще один человек, который предлагает помочь поймать мошенников. После этого жертва перезванивает первому участковому, который подтверждает сказанное вторым и поясняет, что идет операция по задержанию группы злоумышленников. Жертве предлагают перевести деньги на счет аферистов или передать наличные человеку, который придет за ними к потерпевшему домой или, например, скинуть деньги с балкона. Каждым десятым пострадавшим, который проявляет свою гражданскую позицию, становится пенсионер.

Недавно в МВД Карелии рассказали об аналогичных уловках мошенников. Жителям региона напомнили, что полиция по телефону не привлекает людей к раскрытию преступлений и другим оперативным мероприятиям и не навязывают финансовые действия. Также в ведомстве призвали жителей Карелии остерегаться приема подмены телефонного номера (фото Alexas_Fotos, pixabay.com)