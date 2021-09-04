Автомобилистов предупредили о новых штрафах в 2022 году

Новые штрафы для автомобилистов появятся в 2022 году. О готовящихся санкциях пишет Autonews со ссылкой на министерство юстиции. Поправки планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях. Межведомственная группа уже несколько месяцев работает над документом.

В частности, предлагается расширить список неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать транспортное средство. Также собираются наказывать за авторезину не по сезону, поврежденный бампер, незаконные лебедки, отсутствие подушек безопасности (если заводская конструкция подразумевала их наличие), подголовников и козырьков. Собираются наказывать водителей, в машинах которых горит индикатор неисправности двигателя, на лобовом стекле есть помехи для обзорности, например, навигатор, видеорегистратор, пленки и наклейки. Прописаны штрафы за отсутствующие или неработающие фароочистители, автокорректоры и проблемы с внешними световыми приборами.

Штраф за отсутствие техосмотра хотят увеличить до 2 тысяч рублей. Фиксировать нарушения планируют с помощью камер, а штраф может приходить не чаща раза в сутки. Камеры начнут штрафовать и за отсутствие ОСАГО. Ужесточат и наказание для нетрезвых водителей, если в машине окажется ребенок. В этом случае нарушителю будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на три года.

Также проезд, парковка или остановка на детских/спортивных площадках будут подразумевать штраф на сумму от двух до пяти тысяч рублей, на газонах - четыре тысячи рублей. Также начнут штрафовать за мойку машины в незаконном месте, наказание может составить до 2 тысяч рублей.

В КоАП пропишут и четкое определение средней скорости, а также штраф за ее превышение, оспорить который уже не получится. Ранее определения средней скорости не было, водители могли оспаривать в суде штрафы за ее превышение.

Размер наказания не будет отличаться от сумм штрафов при мгновенной фиксации превышения скорости. Минимальный штраф за 20-40 км/ч - 500 рублей, максимальный за превышение на 80 км/ч и выше - 5 тысяч рублей.

Штрафовать будут и за брошенный автохлам. Санкция составит от 1 до 3 тысяч рублей. В законодательстве пропишут и само определение автохлама. (фото finuslugi.ru)