137 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Карелии

Суточный прирост COVID-19 в Карелии составил 137 новых случаев. Среди новых заболевших – 26 детей. За все время пандемии в регионе заболели 61 709 человек, в том числе 6257 несовершеннолетних. Такие данные утром 4 сентября приводит в своем аккаунте министр здравоохранения республики.

Поправились еще 158 человек, за весь период выздоровели 58 404.

Также официально подтверждены еще четыре летальных исхода пациентов с ковидом. За все время в Карелии пандемия унесла жизнь 791 заболевшего. (фото OrnaW, pixabay.com)