Волонтеров собирают для поисков пропавшей в Карелии пожилой женщины

В субботу, 4 сентября, на поиски пропавшей в Пряжинском районе Галины Кияевой отправятся волонтеры.

Всех, кто хочет помочь с поисками, ждут в 10:00 в поселке Койвусельга на улице Пролетарская, 13, сообщается в паблике «ПСО «Доброспас». Одеться рекомендуют, как для похода в лес. Также указан телефон старшего координатора на месте поисков: 8921-525-6346, Роман.

Напомним, местонахождение жительницы поселка Койвусельга Галины Ивановны Кияевой, 1946 года рождения, не известно с 27 августа.