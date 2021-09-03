03 сентября 2021, 21:15
Россия

Россиянам перечислили первые признаки онкологии

Успешное лечение онкологического заболевания зависит от раннего выявления болезни

Выявление ранних симптомов онкологического заболевания поможет успешнее лечить болезнь. Поэтому такие симптомы полезно знать, рассказал терапевт Павел Александров, его слова приводит «ФедералПресс».

Специалист посоветовал в первую очередь обращать внимание на изменение формы каких-то частей тела и разрастание тканей.

«Это можно заметить «на глаз» или при прикосновениях, на ощупь. Также стоит обратить внимание на постоянную усталость, апатию, отсутствие интереса к жизни, нежелание работать, общаться», - перечислил врач.

Кроме того, по его словам, одними из ранних симптомов рака являются резкая потеря веса, кровянистые выделения в моче и кале, частые головные боли и повторяющаяся температура без сопутствующих симптомов, а также дискомфорт в горле. Медик отметил, что зачастую люди живут с постоянным кашлем, болью в горле, хрипят и испытывают проблемы с глотанием, что не является нормой и требует детального обследования у специалиста.

Также на онкологию могут указывать различные проблемы с кожей, такие как локальное потемнение, краснота, шелушение и зуд, заключил врач. Фото pixabay.com/Parentingupstream

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