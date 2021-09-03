Россиянам перечислили первые признаки онкологии

Выявление ранних симптомов онкологического заболевания поможет успешнее лечить болезнь. Поэтому такие симптомы полезно знать, рассказал терапевт Павел Александров, его слова приводит «ФедералПресс».

Специалист посоветовал в первую очередь обращать внимание на изменение формы каких-то частей тела и разрастание тканей.

«Это можно заметить «на глаз» или при прикосновениях, на ощупь. Также стоит обратить внимание на постоянную усталость, апатию, отсутствие интереса к жизни, нежелание работать, общаться», - перечислил врач.

Кроме того, по его словам, одними из ранних симптомов рака являются резкая потеря веса, кровянистые выделения в моче и кале, частые головные боли и повторяющаяся температура без сопутствующих симптомов, а также дискомфорт в горле. Медик отметил, что зачастую люди живут с постоянным кашлем, болью в горле, хрипят и испытывают проблемы с глотанием, что не является нормой и требует детального обследования у специалиста.

Также на онкологию могут указывать различные проблемы с кожей, такие как локальное потемнение, краснота, шелушение и зуд, заключил врач. Фото pixabay.com/Parentingupstream