Врач раскрыл способы защиты от простуды осенью

Отоларинголог Владимир Зайцев назвал способы защиты от простуды в осеннее время. Слова специалиста приводит портал News.ru.

Врач отметил, что укреплению слизистой носоглотки и горла поспособствуют черные и зеленые чаи с добавлением трав, а также имбиря, которые нужно употреблять на постоянной основе. Кроме того, они благотворно повлияют на желудочно-кишечный тракт.

Не следует переусердствовать с одеждой, считает врач, так как из-за чрезмерного тепла повышается потоотделение организма. Также эксперт призвал больше времени проводить на свежем воздухе.

«Если эти три момента будут соблюдены, плюс при условии полноценного сна, то вряд ли какие-то простудные заболевания одолеют человека», - добавил отоларинголог. Фото pixabay.com/4330009