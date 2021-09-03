03 сентября 2021, 20:49
Врач раскрыл способы защиты от простуды осенью
Укрепление слизистой оболочки и горячие напитки помогут противостоять заболеванию
Отоларинголог Владимир Зайцев назвал способы защиты от простуды в осеннее время. Слова специалиста приводит портал News.ru.
Врач отметил, что укреплению слизистой носоглотки и горла поспособствуют черные и зеленые чаи с добавлением трав, а также имбиря, которые нужно употреблять на постоянной основе. Кроме того, они благотворно повлияют на желудочно-кишечный тракт.
Не следует переусердствовать с одеждой, считает врач, так как из-за чрезмерного тепла повышается потоотделение организма. Также эксперт призвал больше времени проводить на свежем воздухе.
«Если эти три момента будут соблюдены, плюс при условии полноценного сна, то вряд ли какие-то простудные заболевания одолеют человека», - добавил отоларинголог. Фото pixabay.com/4330009