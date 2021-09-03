Дорожные работы на Кукковке осложнили подземные коммуникации

Застройщик столкнулся со сложностями во время работ по асфальтированию въезда в ЖК «Акварели» на Кукковке. Работы планировалось завершить к началу сентября, но в процессе оказалось, что дорога пересекается с подземными коммуникацими республиканского перинатального центра. Сейчас строительная компания вместе с «ОРЭС-Петрозаводск» разрабатывает проектное решение по сохранности кабелей.

После того, как завершатся работы по переустройству коммуникаций, оставшуюся часть въезда длиной пять метров заасфальтируют. Основной участок магистрали длиной 57 метров планируют закатать в асфальт ориентировочно на следующей неделе.

В мэрии сообщили, что на пятиметровом отрезке, где проходят кабели, выполнят работы, что обезопасить эксплуатацию сетей. После этого дорогу откроют для движения. (фото mitsu-motors.ru)