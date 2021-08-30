В МВД рассказали о способах защиты от киберпреступников

Мошенники воруют деньги жителей Карелии, предлагая гражданам помочь силовикам поймать аферистов в банковской сфере. В МВД напомнили, что полиция по телефону не привлекает граждан к раскрытию преступлений и другим оперативным мероприятиям. Также полицейские ни при каких обстоятельствах не навязывают финансовые действия.

Стражи порядка призывают остерегаться приема подмены телефонного номера. Это те случаи, когда у абонента на экране гаджета отображается номер, совпадающий с контактами сотрудников ОВД. Чтобы не попасться на этот прием, полицейские советуют гражданам самим перезванивать по номеру, с которого и поступила тревожная информация.

«Личный дозвон на «высветившийся» номер позволит понять, что аферисты лишь создавали иллюзию общения от имени официальных структур. Другие способы проверки, навязываемые злоумышленниками (проверка через сайты и тому подобное) – лишь введут в заблуждение»,

- предупреждают стражи порядка.

Среди других дополнительных защитных барьеров от посягательств киберпреступников - изучение основ финансовой грамотности, доскональное знание того, как именно обслуживающий банк обязан защищать средства на счетах. (фото Владимир Песня, 1prime.ru)