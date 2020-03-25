Под закрытие в Карелии попали фитнес-центры и ночные клубы

В Карелии вводятся новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в ранее подписанные распоряжения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Под закрытие попали не только кинотеатры, как мы писали ранее, но и другие развлекательные и увесилительные заведения, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Согласно распоряжению руководителя региона, на территории Карелии приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, кинотеатров и кинозалов, театров, плавательных бассейнов, аквапарков, фитнес-центров, детских игровых комнат и детских игровых зон, в том числе в торговых центрах, других развлекательных и досуговых заведений.

В ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах вводится запрет на курение посредством кальяна.

Кроме того, лицам старше 60 лет рекомендуется обеспечить режим самоизоляции (в первую очередь лицам с хроническими заболеваниями), кроме случаев выполнения трудовой функции и посещения общественных мест с целью решения вопросов жизнеобеспечения.