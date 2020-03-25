Кинотеатры, театры и музеи закрываются в Карелии из-за коронавируса

В Карелии закрываются все кинотеатры. Об это на онлайн-брифинге в правительстве Карелии сегодня сообщил вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов. По его словам, в ближайшее время могут закрыться все музеи и театры республики.

Напомним, днем ранее – во вторник 24 марта – оперативный штаб по предупреждению коронавируса в России рекомендует региональным властям временно закрыть кинотеатры, ночные клубы и детские игровые центры, пишет «Интерфакс».

Как следует из поручений, опубликованных на сайте правительства РФ, также рекомендовано ввести запрет на курение кальянов в заведениях общественного питания.

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации, рекомендуется приостановить организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году.

Более того, субъектами РФ поручено изучить возможность переоборудования подведомственных им санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.