ВОЗ изменила мнение о ношении защитных масок

Во Всемирной организации здравоохранения поменяли мнение относительно использования защитных масок. Теперь эксперты организации призывают носить их в том числе в общественном транспорте, магазинах и других переполненных общественных пространствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Сообщается, что были получены доказательства в связи с чем ВОЗ советует правительствам рекомендовать носить маски гражданам там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование. Ранее организация выступала за то, что носить маски рекомендовано только больным COVID-19.

Рекомендации касаются особенно людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей старше 60. Также маску рекомендовано носить всем медработникам независимо от того, работают они с больными коронавирусом или нет. Для эффективной защиты от вируса маска должна быть как минимум трехслойной.