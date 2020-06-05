Евросоюз планирует открыть внутренние границы к концу июня

Европейская комиссия хочет, чтобы все страны ЕС открыли свои внутренние границы к концу июня, говорит комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон, пишет Yle.

Предложение об открытии внутренних границ и прекращении контроля на них будет внесено на рассмотрение стран-членов Евросоюза в связи с улучшением ситуации с коронаэпидемией во многих странах. Министры внутренних дел ЕС сегодня обсудят вопрос о свободном перемещении внутри ЕС и снятии ограничений на внутренний туризм.

Решение об открытии внешних границ ЕС будет принято позднее.