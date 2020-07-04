48 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки

За минувшие сутки в Карелии было подтверждено 48 новых случаев COVID-19.

По сообщению оперативного штаба правительства республики на утро 4 июля, новые заболевшие выявлены в Петрозаводске – 33 человека, в Прионежском районе - 2 человека (поселки Вилга, Чална), в поселке Муезерский - 4 человека, в Суоярви - 5 человек, в Кондопоге – 1 человек, в Костомукше - 1 человек, в Сегежском районе -1 человек (поселок Валдай), в Медвежьегорском районе – 1 человек (поселок Пиндуши).



За сутки поправились 37 человек: в Беломорском районе - 16, в Петрозаводске – 4, в Суоярвском районе - 1, в Сегежском районе - 1, в Сортавальском районе - 1, в Лахденпохском районе – 1. Также были выписаны еще 10 работников АО «ВАД» и 3 строителя Белопорожской ГЭС.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 243,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 455,1 случаев, по Северо-Западу – 412,4.

Общее количество инфицированных в Карелии - 1499, выздоровевших - 724, умерших - 7.