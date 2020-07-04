Возобновляется ночной рейс из Петрозаводска в Санкт-Петербург

С 5 июля возобновляется рейс № 965 «Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец», отправлением с автовокзала в 21:30. Об этом предупреждает «Карелавтотранс». Автобус будет прибывать на автовокзал Северной столицы на набережной Обводного канала, 36, к 05:20.

Обратный рейс из Петербурга будет осуществляться с 6 июля в 09:00, автобус прибудет в столицу Карелии к 16:15.

На всех рейсах маршрута №965 действует акционный тариф: проезд между двумя столицами обойдется пассажиру в 500 рублей.

Подробнее о том, как еще жители Карелии могут уехать в Петербург, здесь и здесь.

Фото: atorus.ru