Между Петрозаводском и Петербургом возобновляются автобусные рейсы

Возобновляется автобусное сообщение между Петрозаводском и Санкт-Петербургом. Как сообщает «Карелавтотранс», билет на один из рейсов стоит всего 500 рублей.

Речь идет о межрегиональном маршруте № 965 «Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец». Он открывается со среды 1 июля. На данном маршруте продолжает действовать акционный тариф: стоимость поездки составляет 500 рублей.

Также возобновляется выполнение регулярных ежедневных рейсов по маршруту № 807/2342 «Петрозаводск - Санкт-Петербург через Питкяранту, Сортавалу, Лахденпохью, Приозерск». Автобусы по этому маршруту начнут ходить с 3 июля.



О дате возобновления рейсов по маршруту № 9900/2388 "Вологда - Петрозаводск через Вытегру" будет сообщено дополнительно, после получения соответствующей информации от вологодских перевозчиков, обслуживающих данный маршрут, пишет «Карелавтотранс».