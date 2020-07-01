Полиция пришла к клоунам, проводившим голосование «за приправки»

Три жительницы карельской столицы попали в поле зрения полиции из-за шуточной уличной акции. Женщины, занимающиеся клоунотерапией, 30 июня устроили голосование «за приправки» в центре Петрозаводска. Спустя несколько минут после этого к ним пришла полиция.

Одна из участниц, Анна Натальчук, объяснила порталу «Петрозаводск говорит», что акция, разумеется, обыгрывала резонансное голосование по изменениям в Конституции. Однако их действия не несли никакой политической подоплеки – они не выступали за поправки или против них, но лишь шутили на эту тему.

Такой юмор насторожил правоохранительные органы.

– Мы успели посмешить людей совсем недолго – всего минут 15. Потом у «Макси» нас остановили очень милые и общительные сотрудники полиции. Продержали, наверное, часа полтора. Они узнали у нас всё: адрес, паспортные данные, места работы. В общем, теперь мы на карандаше.

Да, в конце на нас таки составили протокол. В протоколе было написано примерно так: «Были одеты в яркую одежду. Смешили людей на улицах!» Чёрт, это лучший из возможных протоколов! Я буду помнить о нём до пенсии,

– рассказала на своей странице Анна Натальчук.

По словам Анны, полицейские и сами приняли участие в акции – один проголосовал за перец, второй против всех. Никакому наказанию клоунов не подвергли.

В пресс-службе МВД Карелии подтвердили, что полиция приходила к клоунам, устроившим голосование «за приправки». Однако никакого протокола на них не составлялось, потому что и повода для этого нет: женщины не совершали ничего противозаконного. Тем не менее, как сообщили в ведомстве, полицейские обязаны были взять объяснения у участников акции. Очевидно, этот документ и был принят за протокол.

При этом, по словам Анны Натальчук, в действительности сотрудники МВД настоятельно посоветовали больше не устраивать подобных акций. Это предупреждение женщины восприняли серьезно, хотя так и не поняли, почему правоохранительные органы проявили к ним столь пристальное внимание.

Фото со страницы Анны Натальчук