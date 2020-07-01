На одном из крупнейших предприятий Карелии произошел пожар

30 июня на Центральном карьере АО «Карельский окатыш» произошел пожар. Как сообщает МЧС, пожарно-спасательные подразделения Костомукши и пожарная команда предприятия привлекались для тушения возгорания в погрузчике.

С огнем боролись в общей сложности десять человек и три единицы техники. На борьбу с возгоранием ушло несколько минут.

МЧС напоминает: в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.