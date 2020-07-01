Карелия возглавила топ грибных регионов России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких регионах России больше всего грибов в этом году.

Как оказалось, самый грибной регион – Карелия: за нее проголосовали 40% опрошенных. На втором месте — Башкирия. «Бронзу» получает Ленинградская область — 12,5%.

Туристы отметили также Владимирскую область (8,75%), Московскую область (6,25%), Свердловскую область (5%), Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Самарскую область (2,5%). Меньше всего грибов можно собрать, по мнению туристов, в Краснодарском крае и Татарстане (1,25%).