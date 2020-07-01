Журналисту сломали руку на избирательном участке в Петербурге

Журналисту издания «Медиазона» Давиду Френкелю сломали руку при исполнении им профессиональных обязанностей. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге на одном из участков, где проходит голосование по поправкам в Конституцию.

Френкель прибыл на участок после того, как оттуда пытались выгнать члена комиссии с правом решающего голоса. Журналист представился председателю УИК, а та потребовала у полицейских удалить представителя СМИ с участка. В результате Давид Френкель вступил в спор с полицейским, после чего тот применил к нему силу.

«Меня схватили за руку, заломали руку, повалили на пол и ударили кулаком в предплечье правое. После этого рука хрустнула, а я закричал от боли очень сильной и остался лежать на полу. Полицейские испугались, а один из наблюдателей этих дернул меня за руку еще раз и сказал, что я симулянт, я, естественно, закричал от боли еще раз. Сейчас я в машине скорой помощи еду в НИИ Джанелидзе», — рассказал Френкель изданию РБК. В больнице журналисту диагностировали перелом.

В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу заявили, что полицейский на избирательном участке ни на кого нападал. По версии ведомства, сотрудники полиции просто удалили с участка гражданина, препятствовавшего работе комиссии.

Также в МВД сообщили, что проведут проверку, если поступит жалоба на действия их сотрудников. Между тем, согласно УПК, сообщение о преступлении, распространенное в СМИ, уже подлежит проверке.

"Медиазона" — федеральное издание, специализирующееся на криминальной тематике. Именно там вышло расследование о пытках в ИК-9 в Петрозаводске. Сейчас бывший начальник колонии Иван Савельев находится под стражей.