Более сорока больных коронавирусом выявили в Карелии

41 новый случай коронавируса подтвержден в Карелии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. В Петрозаводске заражено 22 человека, в Костомукше – 1 человек, в Сегеже – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 2 человека (в Медвежьегорске и поселке Повенец) , в Лоухи – 1 человек, в Прионежском районе – 3 человека (село Заозерье – 1, поселок Кварцитный – 2), в Беломорске – 2 человека, в Лахденпохском районе – 3 человека (Лахденпохья – 2, поселок Элисенваара – 1), в Пряжинском районе – 1 человек (поселок Сяпся).

Таким образом, количество заболевших на сегодняшний день составляет 1378. За вчерашний день выздоровели 28 человек в Петрозаводске и районах Карелии. Также выписаны еще трое рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС и четыре работника АО «ВАД».

Кроме того, 6 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом госпитализирован 761 пациент, 62 человека умерли.