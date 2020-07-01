Силовикам снова повысят зарплаты

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о повышении денежного довольствия сотрудникам силовых ведомств. Как пишет РБК, оклады таких работников вырастут на три процента.

С 1 октября будут повышены оклады призывникам, сотрудникам национальной гвардии, органов внутренних дел, противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.

– Расходы, связанные с выплатой денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, — говорится в постановлении правительства.

Отметим, что в октябре прошлого года оклады силовикам повысили на 4,3%.