Горожане поделились мнением в связи с поправками в конституцию

В России проходит голосование по поправкам в высший нормативный правовой акт РФ. Оно продлится до 1 июля.

Жители и гости карельской столицы выразили крайние мнения относительно поправок в конституцию: от положительного ответа, связанного с одобрением власти от Бога данной и принимаемым ею документам — до категорического неприятия как самих чиновников, так и поправок в Конституцию.