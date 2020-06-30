Главный санитарный врач Карелии оценила ситуацию с COVID-19

По оценкам главного санитарного врача Карелии Людмилы Котович, ситуация с распространением коронавируса в республике на данный момент характеризуется как нестабильная. За последние две недели фиксируется прирост новый случаев COVID-19. Об эпидемиологическо обстановке в республике в частности шла речь на сегодняшней прямой линии с губернатором.

Такая статистика во многом связана с большим количеством тестов на коронавирус и работой, которая проводится для установления лиц, контактировавших с инфицированными, сообщает пресс-служба правительства республики.

При анализе очагов коронавирусной инфекции в 80% случаев удается установить источники заражения, что позволяет контролировать эпидемиологическую ситуацию. Также большой охват тестированием помогает устанавливать бессимптомных носителей вируса.

По данным на 30 июня, из 1337 человек, у которых выявлен коронавирус, клинические симптомы имеют чуть более половины, 730 человек. В республике в среднем проводят более 1 100 исследований на коронавирус в сутки.