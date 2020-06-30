Клумбы Петрозаводска украшают цветами

Сотрудники «Городского комбината благоустройства» продолжают украшать город многолетниками и однолетниками.

Подрядчик высаживает цветы в вазоны на Березовой аллее, на клумбах на площадях Гагарина и Ленина, в Губернаторском саду. Работники создают ландшафтные композиции из многолетних растений на лестнице на улице Свердлова и спуске к Онежской набережной в створе Титова, рассказали в пресс-службе мэрии.



Кроме того подрядчик восстанавливает газоны на проспекте Карла Маркса, на Пушкинской улице и Онежской набережной. На Древлянке, в Зарецком парке и на площади Кирова стригут кустарники.

Работники косят траву и убирают общественные территории. 30 июня работы велись в парке Железнодорожников, на Сортавальском бульваре и Березовой аллее.

Фото: пресс-служба администрации города