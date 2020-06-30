Директор фирмы-перевозчика оштрафован за антисанитарию в «маршрутках»

Петрозаводский городской суд вынес решение о привлечении к административной ответственности директора фирмы-перевозчика. Руководитель будет оштрафован на десять тысяч рублей, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

«Нарушения были зафиксированы 2 и 4 июня в автобусах № 3 и 25. При входе не были оборудованы места обработки рук антисептикам. Кроме того, поручни, ручки дверей, подлокотники, сидения, водительское оборудование и другие элементы не обрабатывались дезинфицирующими средствами в время межрейсового перестоя»,

– говорится в сообщении.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба». Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.