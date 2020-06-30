Петрозаводчане принимают участие в общероссийском голосовании

Депутаты отмечают, что решение проведения голосования в течение нескольких дней очень правильное. Оно позволяет всем желающим проголосовать с соблюдением всех норм безопасности в период сложной эпидемиологической обстановки.

«Основная идея голосования – это свободное волеизъявление граждан. Я свой выбор сделал»,

– прокомментировал свое участие в плебисците депутат Петросовета Павел Петров

Депутаты Петросовета благодарят работников на всех избирательных участках, потому как от их профессионализма и терпения во многом зависит атмосфера в местах голосования. Депутаты лично убедились, что со своей трудной задачей они справляются на отлично.