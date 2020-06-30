30 июня 2020, 17:25
Петрозаводчане принимают участие в общероссийском голосовании
Депутаты Петросовета высказали свое мнение по поправкам в Конституцию
Депутаты отмечают, что решение проведения голосования в течение нескольких дней очень правильное. Оно позволяет всем желающим проголосовать с соблюдением всех норм безопасности в период сложной эпидемиологической обстановки.
«Основная идея голосования – это свободное волеизъявление граждан. Я свой выбор сделал»,
– прокомментировал свое участие в плебисците депутат Петросовета Павел Петров
Депутаты Петросовета благодарят работников на всех избирательных участках, потому как от их профессионализма и терпения во многом зависит атмосфера в местах голосования. Депутаты лично убедились, что со своей трудной задачей они справляются на отлично.