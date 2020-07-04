МЧС предупредило жителей Карелии о проснувшихся змеях

Жителей Карелии предупредили о проснувшихся в республике змеях. По сообщению МЧС по Карелии, в нашей республике встречаются два вида змей - гадюка и уж.

Последний не ядовит и не агрессивен, хотя может и кусаться. Его можно отличить по желтым или оранжевым пятнам на голове. Другое дело – гадюка. Ее яд опасен и может быть смертелен для человека. В длину она может достигать 75 сантиметров. Ее голова ясно отграничена от шеи, на ее верхней стороне кроме мелких щитков есть три крупных, кончик морды, если смотреть сверху, закруглен.

При укусе развиваются местные явления: боль, отек и кровоизлияния в области укуса, также происходят внутренние кровоизлияния в органах, появляются тромбозы сосудов.

Человека, которого укусила гадюка, может тошнить, у него повышается температура, его знобит, ухудшается работа сердца, возникают головокружение и рвота. Наблюдается возбуждение и судороги. Человек может умереть через полчаса, иногда через сутки и более.

В МЧС сообщают, что змеи достаточно пугливы. Почувствовав приближение людей, они постараются скрыться. Кроме того змеи не нападают первыми и делают это лишь для самообороны - когда на них наступили, напугали или хотели поймать. При встрече со змеей ее лучше постараться обойти, не нужно ее трогать палкой.

«Свернувшаяся в клубок змея, кстати, может еще прыгать на высоту до полуметра. Поэтому лучше к ней вообще не приближаться»,

- дает совет карельское министерство.

Если змея зашипела и приняла угрожающую позу, нужно медленно и без резких движений отступать назад. Не нужно бежать от нее, так как можно наступить на другую. Также не стоит поворачиваться к ней спиной или вытягивать вперед руки. В министерстве добавляют, что ядовиты у змей даже детеныши. А у мертвой змеи яд еще долго сохраняет свое действие, и случайный укол ее зубом закончится отравлением. Чтобы уберечься от укуса змеи, специалисты советуют смотреть под ноги. А гулять в лесу лучше в резиновых сапогах до колена.

Если змея все-таки укусила, то в этом случае не рекомендуют разрезать место укуса или вырезать пораженный участок, а также прижигать ранку, накладывать жгут выше места укуса, не следует употреблять алкоголь. Сразу после укуса специалисты рекомендуют уложить пострадавшего, обеспечить ему полный покой. Нужно надавливать на ранку и отсасывать яд ртом, периодически сплевывая. Проводить отсасывание необходимо беспрерывно в течение 15 минут. Если это невозможно, то нужно отжимать яд в течение 5-7 минут. Ранку нужно продезинфицировать и наложить стерильную повязку. Чтобы замедлить распространение яда в организме, нужно ограничить подвижность пострадавшего органа. Пострадавшему нужно давать больше чая, бульона или воды, а также постараться, как можно скорее доставить его к доктору.