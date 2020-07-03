03 июля 2020, 23:00
Общество

Эксперт в швейном производстве: «Миром правит милитари»

Петрозаводчанка Наталья Соколова рассказала, как хобби стало бизнесом

Наталья Соколова, руководитель швейного предприятия в Петрозаводске, впервые взяла в руки иголку и ткань в четыре года. Так появилось первое платьице. Никто не учил ее шить и кроить – работать с тканью она научилась сама и уже в школьном возрасте творила эксклюзивные вещи.

Мы движемся к минимализму, люди уходят внутрь себя, и меньше интересно, что происходит снаружи,


- считает Наталья. 

Как мамин вельвет стал частью джинсов, а увлечение – любимой работой, и что сейчас в тренде – в нашем сюжете.

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Модная одежда
Петрозаводск
швейное производство
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