Оперштаб сообщил о новых зараженных Covid-19 в разных районах Карелии

За последние сутки в Карелии Covid-19 был диагностирован у 27 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Петрозаводске заболели 19 человек. В Прионежском районе - 2 человека (поселок Ладва, ст. Деревянка), в Кондопожском районе - 1 человек (село Янишполе), в Костомукше - 3 человека, в Кеми - 1 человек, в Сортавале - 1 человек.

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске - 10, в Костомукше - 1, в Лахденпохье - 1, в Кондопожском районе - 4, в Пряжинском районе - 3, в Кемском районе - 1, в Прионежском районе - 7, в Медвежьегорском районе - 2, в Пудожском районе - 2.

Общее количество зараженных в Карелии достигло отметки в 2701 человека. Коронавирус унес 23 жизни.