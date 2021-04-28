Три смерти от COVID-19 подтверждены в Карелии

Медики подтвердили еще три летальных исхода от коронавируса в Карелии. Как передает утром 28 апреля региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Кондопоги, 1935 года рождения, в Сегежской ЦРБ скончалась жительница Сегежи, 1971 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался житель деревни Тукса, 1965 года рождения. У всех троих пациентов были сопутствующие хронические заболевания.



За последние 24 часа инфекция подтверждена у 43 человек. Из этого числа заболевших - 43 человека, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии. Поправился еще 51 человек.



Число выявленных случаев коронавируса в Карелии - 7439,1 случая на 100 тысяч населения. По России этот показатель составляет 3257 случаев, по Северо-Западу - 5719,7. (фото bbc.com)