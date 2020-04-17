17 апреля 2020, 08:39
Михаил Охлопков дал ответы на самые актуальные вопросы по коронавирусу
Горячая линия минздрава Карелии принимает десятки тысяч звонков
Ежедневно горячая линия минздрава Карелии принимает сотни звонков от жителей республики, менее, чем за месяц, операторы обработали более 12 тысяч звонков. Об этом на свой странице в соцстеях сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
«Несмотря на такое большое количество звонков, в основном граждан волнуют одни и те же вопросы. Мы выбрали 10 наиболее популярных»,
- пишет министр и предлагает ознакомиться с ответами.
Публикуем их, прочтите сами и расскажите близким, особенно пожилым.