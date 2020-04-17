17 апреля 2020, 08:15
Диетолог Ковальков определил самый вредный продукт в мире
Под удар специалиста попал сахар
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал самый вредный продукт. Им оказался не фаст-фуд, не мясо, а сахар. По словам эксперта, организм человека не приспособлен к сахару и повышенному количеству углеводов, пишут «Известия». Сахар способен привести к огромному количеству патологий, поэтому его нужно исключить из рациона питания, считает Ковальков.
Диетолог отметил тягу москвичей к этому продукту. По его данным, в год житель мегаполиса в среднем употребляет 70 килограммов сахара и поджелудочная железа не выдерживает.
По мнению Ковалькова, важно следить за уровнем сахара в крови и не допускать превышение концентрации выше шести единиц.