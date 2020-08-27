Около тридцати человек заразились за сутки COVID-19 в Карелии

Количества заболевших коронавирусной инфекцией вновь увеличилось в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в республике.

Подтверждены 26 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 19 человек, в Кеми – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Ряймяля), в Прионежском районе – 1 человек (село Заозерье), в Пряжинском районе – 1 человек (поселок Кинелахта), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Тоунан), в Сортвальском районе – 1 человек (поселок Вяртсиля).

Выздоровели еще 40 человек: в Петрозаводске – 19, в Питкярантском районе – 1, в Костомукше – 6, в Кондопожском районе – 2, в Прионежском районе – 6, в Суоярвском районе – 1, в Сортавальском районе – 2, в Лахденпохском районе – 3.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 491,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 661,6 случая, по Северо-Западу – 661.

Добавим, ранее мы писали, что в Карелии за минувшие сутки умер еще один пациент от коронавируса.