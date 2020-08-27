Женщина умерла от коронавирусной инфекции в Карелии

Очередной пациент умер от коронавирусной инфекции в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Карелии.

«В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась жительница Петрозаводска 1932 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания»,

– говорится в сообщении.

Таким образом с начала пандемии в республике от COVID-19 скончалось 27 человек