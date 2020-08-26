В Карелии испытывают систему обеспечения вызова экстренных служб «112»

С 17 по 27 августа в республике проводятся государственные приемочные испытания системы «112», сообщает Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Комиссия выезжала во все муниципальные районы республики с целью проверки сегментов системы-112. В объекты проверки входят единые дежурно-диспетчерские службы глав администраций районов и дежурные службы 01, 02, 03, 04 и Антитеррор.

Члены комиссии проверяют обученность дежурно-диспетчерского и операторского персонала, комплектность элементов системы и оборудования, их работоспособность, наличие бесперебойного электроснабжения, наличие необходимой документации.

В состав комиссии вошли сотрудники Госкомитет Карелии по ОЖ и БН и подведомственное ему Эксплуатационно-технического управление по делам ГО и ЧС, а также представители МЧС, минздрава, правительства Карелии, операторов сотовой связи и руководители единых дежурно-диспетчерских служб.

Сейчас система «112» в Карелии находится на этапе опытной эксплуатации. Ее основной задачей является бесперебойный прием звонков от населения в службы экстренного реагирования – 01, 02, 03, 04. Такие проверки нацелены на выявление проблем в работе и возможность перехода в постоянную (промышленную) эксплуатацию. На данный момент все прошедшие испытания признаны успешными. Окончательные итоги комиссии будут подведены 27 августа.

«Петрозаводск говорит» уже писал о работе данной системы на примере Калининградской области.

