Молодые мамы Карелии получили новые специальности

Сегодня более 170 молодых мам Карелии получили новые навыки и компетенции благодаря участию в нацпроекте, сообщает правительство республики.

С начала года на работу с обновленными профессиональными навыками вышли 27 молодых мам. Остальные женщины, участвующие в образовательных программах, продолжают воспитывать детей и в перспективе планируют продолжить трудовую деятельность.

Среди направлений обучения наиболее востребованы «Управление гостиничным бизнесом», «Информационные системы и технологии», «Экономика предприятий и организаций», «Управление государственными закупками», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Кадровое делопроизводство и управление персоналом», обучение в сфере здравоохранения и медицинских услуг, программы повышения квалификации педагогов и работников в сфере менеджмента в образовании. Обучение по этим направлениям прошли более 130 человек.

Анастасия Бухарева получила профессию «менеджер гостиничного дела и туризма» и работает в Парк-отеле «Хутор Ярви», расположенном в Лахденпохском районе. Светлана Фатеева из г. Лахденпохья решила стать индивидуальным предпринимателем, прошла курс «Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» и открывает свой маникюрный салон. Сменить сферу деятельности и стать парикмахером решила и Ольга Горушкина. После обучения Ольга трудоустроилась в салон красоты в Лоухском районе.

Одним из востребованных направлений является обучение в сфере управления государственными закупками. Знания в этой области приобрели 16 мам. Женщины изучают принципы закупок, управление закупочной деятельностью, нормирование и ценообразование, способы определения поставщиков, правовые аспекты реализации антикоррупционной политики и другие вопросы.

Так, на новое место работы в Республиканскую инфекционную больницу на должность специалиста в сфере закупок вышла Стелла Петружене, мама из Петрозаводска. Лейла Михалькевич, специалист по закупкам Администрации Кондопожского муниципального района, получив новые компетенции, планирует вернуться на прежнее место работы в сентябре этого года. Элина Нопола, молодая мама из Петрозаводска, имеет диплом о высшем образовании Петрозаводского государственного университета, работает в организации торговли. По окончании отпуска по уходу за ребенком Элина будет использовать полученные знания в сфере госзакупок в своей профессии.

Успешно реализованы и запросы на обучение по таким интересным направлениям как кадастровая деятельность, земельно-имущественные отношения, реставрация и реконструкция архитектурного наследия, основы сметного ценообразования в строительстве, программирование, специалист в сфере государственной молодежной политики, информационные системы и технологии.

Напомним, благодаря нацпроекту «Демография» создаются условия и возможности для самореализации и расширения круга профессиональных компетенций женщин. Обучение проходят мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости. Обучение для женщин бесплатное. При необходимости органы службы занятости компенсируют расходы на проезд к месту обучения и обратно, проживание. Выбор направления обучения проводится с учетом пожелания мамы и в соответствии с перечнем приоритетных профессий для переподготовки и повышения квалификации.

Для получения информации об обучении следует обращаться в агентства занятости по месту жительства. С перечнем профессий можно ознакомиться на интерактивном портале Управления труда и занятости, со списком востребованных профессий и вариантов обучения - здесь.

