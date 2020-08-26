В Карелии возбудили дело о жестком убийстве кошки

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным. Речь идет о нашумевшей истории с истязаниями кошки по имени Милка. Причем дело завели по второй части данной статьи; то есть речь идет о деянии, совершенном либо группой лиц, либо в присутствии малолетнего, либо с применением садистских методов.

Судя по тому, что известно о произошедшем, здесь имели место все три составляющие. 20 июля зоозащитнице, живущей на Старой Кукковке, доставили кошку со следами пыток. Ветеринары обнаружили у животного ожоги головы и ротовой полости, перелом челюсти и другие травмы. На следующий день кошка умерла. После этого выяснилось, что кошка была домашней и звали ее Милкой. А к смерти ее причастны, судя по всему, двое мальчиков – 9 и 5 лет.

По версии зоозащитников, инициатором пыток был девятилетний школьник родом из Санкт-Петербурга (в Петрозаводске у него живут бабушка с дедушкой). Незадолго до преступления местные девочки видели, как он мастерил «ловушку для кошки» и искал рыбу, чтобы заманить туда животное. Очевидно, план сработал.

Издевательства происходили в одном из дворов Старой Кукковки. Кошку пытал девятилетний садист, а наблюдал за этим (и, возможно, участвовал) его пятилетний товарищ, живущий в этом дворе. По крайне мере, именно так рассказывала сестра одного из мальчиков. Девочка видела, как малолетки мучают кошку, забравшись в разбитую машину, стоявшую во дворе возле их дома. Несчастную жгли, били палкой, а потом сбрасывали на землю, забравшись на крышу автомобиля.

Эта же девочка и принесла израненное животное соседке, Ксении Воробьевой, которая занимается помощью кошкам и собакам.

– Пришли две девочки, говорят: «Возьмите кошку». Я думала, что у нее инфекция, но мне говорят: это не инфекция, ей рот зажигалкой жгли… – вспоминает Ксения. Слова детей подтвердил ветеринар.

По информации портала «Петрозаводск говорит», сейчас девятилетнего мальчика, замучившего кошку до смерти, уже увезли домой, в Санкт-Петербург. Куда-то подевался и его пятилетний то ли подельник, то ли просто зритель. А что интереснее всего, с участка, где измывались над животным, исчезла машина, превращенная детьми в пыточную камеру. При этом автомобиль стоял без движения много лет и был не на ходу – чтобы увезти его, хозяевам пришлось постараться.

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Несмотря на множество информации о произошедшем, полиция возбудила уголовное дело не в отношении конкретных лиц, а лишь по факту преступления. Как сообщили в МВД порталу «Петрозаводск говорит», сейчас «ведутся мероприятия, направленные на установление виновного». Заявление в правоохранительные органы подала хозяйка замученной кошки. Подготовить документ ей помогла депутат городского совета Елизавета Васильева. Заниматься темой насилия над животными она начала с конца прошлого года.

– Когда произошла история с кошкой Милкой, на меня стали выходить общественники, просили оказать юридическую помощь. Только за один день пришло 69 человек, подписали заявление, чтобы расследовать эту ситуацию. А петицию подписали более 7,5 тысячи человек. И ко мне продолжают сыпаться обращения, – говорит депутат.

Елизавета Васильева подчеркивает: она не может заниматься животными всей Карелии, у нее просто нет таких полномочий. Еще зимой депутат Петросовета предложила создать рабочую группу об ответственном отношении к животным. Но региональные власти к этой идее отнеслись с прохладцей.

– В Законодательном собрании ответили, что это несвоевременно, и надо подождать практику в других регионах. А глава республики сообщил, что они это держат на особом контроле.

Правда, после кошмарной истории с кошкой Милкой рабочую группу все же создали. Но Елизавета Васильева полагает, что надо идти дальше: нужна должность уполномоченного по защите животных и соответствующая региональная программа.

– Животными заниматься никто не хочет. У нас есть приюты, но совершенно нет системы защиты животных. Ситуация критическая,

– констатирует Васильева.

Отметим, что в Карелии только с начала 2020 года было возбуждено 10 уголовных дел о жестоком обращении с животными. Лишь одно пришлось на Петрозаводск. Хотя не так давно в столице региона из окна выбросили таксу, а вскоре после этого уже другие живодеры поступили точно так же с котенком. Животные погибли.

***

В произошедшем с кошкой Милкой удивительно не только то, что маленькие дети с наслаждением истязали беззащитное животное. Удивительна реакция взрослых – родителей юных садистов. Как говорит Ксения, мать пятилетнего мальчика после смерти кошки принялась угрожать ей. Женщина не хотела, чтобы эта история получила резонанс, а еще больше – чтобы ее сыном интересовалась полиция.

– Приходила, просила, чтобы я показания изменила. Я отказалась. После этого она снова прибежала ко мне, начала угрожать. «Да я тебя сожгу, да я тебя убью…» Она это серьезно говорила. И мужу моему сказала: «Ну всё, с..ка, держись, я тебе устрою»,

– рассказала Ксения.

– А соседи некоторые и вовсе сказали: «Это была всего лишь кошка». Ну да, всего лишь кошка, над которой издевались. Родители же должны разобраться, что с ребенком происходит? – возмущается зоозащитница.

Об угрозах в разговоре с «ПТЗ говорит» упомянула еще одна участница этой истории: мать пятилетнего мальчика требовала от нее убрать публикации в соцсетях. А на самом деле ей бы следовало срочно лечить своего ребенка: отсутствие эмпатии (способности сопереживать живому существу) – признак серьезных психических отклонений.

Ксения не стала писать заявление в полицию, но, как известно, публикации в СМИ тоже расцениваются как сообщение о преступлении. Поэтому портал «Петрозаводск говорит» просит полицию обратить внимание на эту информацию и, если угрозы имели место, привлечь виновных к ответственности. Судя по всему, жестокость для этих людей является нормой; надо бы напомнить им, что живут они всё же в современном обществе, где нет места психопатам и садистам.

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