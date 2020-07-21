Компания детей избила и подожгла кошку на Кукковке

Дикая история произошла 20 июля на Старой Кукковке: дети избивали и жгли зажигалкой кошку, об этом вчера рассказала на своей странице петрозаводчанка Наталья Кириченко.

«Сегодня, в районе Старой Кукковки две девочки обратились в местную передержку за помощью для раненой кошки. По их словам, компания детей избивала её палкой и жгла зажигалкой.

Судя по внешнему виду - кошка домашняя.

Ей оказана медицинская помощь, диагноз: сотрясение головного мозга или закрытая черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, ушибы мягких тканей, ожог ротовой полости, ожоги головы. Состояние - тяжелое.

Возможно кто-то опознает свое животное!!

Требуется лечение. Кошка взята на передержку, где содержатся еще 15 животных.

Необходима помощь машиной - доставка до лечебницы и обратно на рентген (завтра в 21 час ).

Возможно, неравнодушные люди помогут с кормом (из-за ожога требуется особое питание), наполнителем, возможно лекарствами.

Т.к. есть очевидцы происшествия, может найдется юридически грамотный человек, который поможет с обращением в полицию, и проследит, чтобы виновные были найдены и привлечены к ответственности»,

- пишет женщина.



Если вы знаете хозяина или готовы помочь, обращаться по телефону временного опекуна кошки - 89602177357, Ксения.