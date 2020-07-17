Новая функция появится «ВКонтакте»

Популярная в России социальная сеть «ВКонтакте» продолжает радовать пользователей новинками.

Так, в соцсети может в скором времени появиться функция распознавания неприличных жестов в «Клипах». Пока опция проходит тестирование. Разработчики считают, что команда функция сделает просмотр роликов более комфортным для зрителей и поможет не сталкиваться с негативом, сообщает пресс-служба соцсети.

Предполагается, что если кто-то в клипе показывает неприличный жест, то он будет размыт или закрыт черным прямоугольником. Функция основана на технологии распознавания жестов, благодаря которой управлять съемкой клипов можно движением рук.

Сервис «Клипы» - бесконечная лента с короткими вертикальными видео на разные темы. Среди особенностей сервиса AR-эффекты и управление съемкой с помощью жестов.