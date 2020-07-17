17 июля 2020, 19:30
Соцсети

В Петрозаводске ищут бережные руки для реставрации лодок

Желающих помочь ждет 18 июля с 11 утра в «Полярном Одиссее»

Клуб «Полярный Одиссей» в Петрозаводске приглашает 18 июля волонтеров помочь отреставрировать два судна и швертбот.

Петрозаводчанам предложат помочь обновить миниатюрную копию фрегата «Корсар» и традиционное парусно-гребное судно поморов. Волонтеров обещают обеспечить инструментами и краской. Главное – захватить с собой рабочую одежду. Помощников обещают угостить обедом и напоить чаем.

Помощников ждут с 11 утра в морском центре на Ригачина 37-б, синие ворота. Вопросы можно задавать по телефону 8953-5434-972 или в сообщениях паблика.

Фото: vk.com

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Метки: 
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новости петрозаводска
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«Полярный Одиссей»
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