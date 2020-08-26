В Кингисеппе создали уникальное спасательное судно для Карелии

ПК-1200 "Сапфир" – это патрульный катер проекта 04190. Он является головным в серии из трех судов и предназначен для Карельской спасательной службы, сообщается на сайте "Корабел.ру"

Назначение судна – обнаружение и спасение людей на воде. Портом приписки будет город Кемь.

Карельской спасслужбе был необходим катер, который мог бы работать на больших расстояниях, чем те плавсредства, которые находятся в эксплуатации сегодня. Сейчас есть только маленькие катера, неспособные держать волнение до четырех баллов.

Белое море – сложное, постоянные ветра, особенно в осенне-весенний период. Поэтому машиностроителям была поставлена задача разработать катер, способный выдерживать четырехбалльное морское волнение и покрывать большие расстояния.

Основной особенностью катера ПК-1200 "Сапфир" является современная архитектура корпусной и надстроечной части судна. Конструкция обеспечивает возможность эксплуатации катера в условиях ледяной шуги и мелкобитого ледяного покрова. В условиях короткой набежной волны при сильном порывистом ветре прямой штевень будет выполнять работу по максимальному разрежению волнового завихрения.

Рубка катера ПК-1200 "Сапфир" оснащается эргономичным, комфортным постом управления, штурманским постом, системой кондиционирования, системой видеонаблюдения, комфортным камбузом, душевой кабиной, кают-компанией и спальной каютой на три места.

Корпус выполнен из морского алюминия. Работать судно будет на двух современных двигателях марки Volvo Penta по 380 лошадиных сил, оснащенных электронной системой геопозиционирования, авторулевым и вспомогательными системами причаливания.

Аппаратура катера обладает функцией "электронный якорь", позволяющей судну возвращаться на место спуска водолазов при сносе ветром и течением. Когда катер начинает дрейфовать, автоматически включаются двигатели и возвращают судно в точку с заданными координатами.

Также на "Сапфире" установлена система швартовки. Это сравнимо с парктроником на современных автомобилях. Когда катер подходит к причалу и судоводителю сложно увидеть, куда встанет задняя часть катера, эта система позволяет причалить автоматически в заданной точке.