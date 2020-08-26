Один из лучших пляжей Карелии стал отхожим местом

Съемочная бригада редакции "Ника+", проезжая по берегу Сямозера, решила подышать свежим воздухом и насладиться приятными пейзажами.

Ожидание не совпало с реальностью: остатки еды, фантики, упаковки, банки, тряпки, бутылки — все это брошено прямо здесь, на шелковом песочке, у воды. Это плевок в глаза нашей прекрасной чудной карельской природе.

Невольно вспоминаются строчки любимой песни:

Долго будет Карелия сниться Будут сниться с этих пор Остроконечных елей ресницы Над голубыми глазами озер...

Люди, как вам не стыдно?