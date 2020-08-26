26 августа 2020, 19:38
Общество

Один из лучших пляжей Карелии стал отхожим местом

На берегу Сямозера туристы устроили большую свалку мусора

Съемочная бригада редакции "Ника+", проезжая по берегу Сямозера, решила подышать свежим воздухом и насладиться приятными пейзажами.

Ожидание не совпало с реальностью: остатки еды, фантики, упаковки, банки, тряпки, бутылки — все это брошено прямо здесь, на шелковом песочке, у воды. Это плевок в глаза нашей прекрасной чудной карельской природе.

Невольно вспоминаются строчки любимой песни:

Долго будет Карелия сниться

Будут сниться с этих пор

Остроконечных елей ресницы

Над голубыми глазами озер...  

Люди, как вам не стыдно? 

Обсудить
просмотр
173465
Метки: 
Сямозеро
Пряжинский район
пляж
незаконная свалка
экология
Загрязнение природы