26 августа 2020, 19:38
Один из лучших пляжей Карелии стал отхожим местом
На берегу Сямозера туристы устроили большую свалку мусора
Съемочная бригада редакции "Ника+", проезжая по берегу Сямозера, решила подышать свежим воздухом и насладиться приятными пейзажами.
Ожидание не совпало с реальностью: остатки еды, фантики, упаковки, банки, тряпки, бутылки — все это брошено прямо здесь, на шелковом песочке, у воды. Это плевок в глаза нашей прекрасной чудной карельской природе.
Невольно вспоминаются строчки любимой песни:
Долго будет Карелия сниться
Будут сниться с этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер...
Люди, как вам не стыдно?